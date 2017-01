später lesen Top 10 Rheinland Oermter Berg FOTO: Gemeinde Rheurdt FOTO: Gemeinde Rheurdt Teilen

Twittern







Autofahrer freuen sich über einen großen Parkplatz. Das Restaurant „Oermter Berg“ liegt direkt am Fuße des Berges und bietet nach einem Spaziergang in der Kälte heißen Kakao an. Für Kinder gibt es einen großen Spielplatz, für die Erwachsenen einen schönen Ausblick, wenn die Spitze des Bergs erst einmal erklommen ist.