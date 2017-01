später lesen Top 10 Rheinland Oktoberfest Stadtsaal Wald Teilen

Für einen Abend wird in den Stadtsaal Wald Oktoberfest-Atmosphäre geholt – am Samstag, 27. September, ab 19 Uhr. Organisatoren sind die Tanzgruppe Shiwa und DJ Lars Roth. Karten kosten fünf Euro; bis 21 Uhr haben Gäste in Trachtenoutfits freien Eintritt, zudem geht dann ein Stamperl aufs Haus. Für das Leibliche wohl gibt es reichlich Händl, Haxen, Weißwurscht, Leberkäs, Leberknödelsuppe und Bretzel.