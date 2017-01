später lesen Top 10 Rheinland Oldtimer-Bus Wuppertal Teilen

Die Schwebebahnstadt kann man ganz gemütlich und doch mit einem gewissen Charme erkunden. Die Rundfahrt im Oldtimer-Bus, die ein Stadtführer begleitet, macht es möglich. Vom Schauspielhaus geht einmal quer entlang der Talachse. Am Ende der Tour können die Teilnehmer am Historischen Zentrum und am Brauhaus aussteigen. Gegen Vorlage der Karte erhalten sie freien Eintritt in das Museum und im Wuppertaler Brauhaus ein Getränk oder eine Brezel. Erwachsene zahlen 13,50 Euro und Kinder sieben. Die aktuellen Termine sowie Karten gibt es im Internet. Die Tickets sind zudem im ganzen Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gültig.