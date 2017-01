später lesen Top 10 Rheinland Orsoy am Rhein FOTO: Armin Fischer (Archiv) FOTO: Armin Fischer (Archiv) Teilen

Twittern







Wer mit dem Auto anreist, findet gute Parkmöglichkeiten in der Nähe der Grundschule am Nordwall. Dort kann man gleich auf den Rheindeich gelangen – vorbei am Rheinsteiger, über das Rheintor (Durchfahrt zur Rheinfähre) weiter bis zum Evangelischen Pflegezentrum, wo der Weg vom Deich Richtung Binsheimer Straße abbiegt und an schönen Schrebergärten vorbeiführt. Jenseits der Binsheimer Straße führt der Rundweg weiter am Friedhof Bendstege vorbei und führt den Spaziergänger automatisch wieder zur Grundschule