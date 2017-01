später lesen Top 10 Rheinland Ostwall Teilen

Twittern







Der Krefelder Ostwall, einst Pracht-Boulevard der Stadt, wurde vom Stadtplaner Adolph von Vagedes angelegt als östliche Achse des Vier-Wälle-Konzeptes. 1200 Meter ist der Ostwall lang, entstanden zwischen 1817 und 1850. Vagedes (1777 bis 1842) war einer der bekanntesten Stadtplaner der Region, arbeitete unter anderem für Karl-Friedrich Schinkel, dichtete und komponierte auch. Er gestaltete auch andere Städte, Krefeld blieb aber sein Meisterwerk. Schnell erkannte Vagedes die Möglichkeiten, die sich auf dem Stadtbild ergeben: Er entwickelte den Plan eines rechteckigen Kastrums, bestehend aus vier Wällen, die sich im Verlauf an der Stadtmauer orientieren. Am Krefelder Ostwall lässt sich Stadtentwicklung heute noch studieren: Einst eine Vorzeige-Wohnallee, wurde der Ostwall nach Zerstörung im Zweiten Weltkrieg Einkaufsmeile und wichtige Verkehrsader – der öffentliche Personennahverkehr läuft in Krefeld zentral auf dem Ostwall zusammen. Reste der einstigen Pracht kann man heute immer noch entdecken; und die Krefelder investieren gerade kräftig, um den Ostwall wieder zu einer besseren Adresse der Stadt zu machen. Potenziale gibt es: Der Baumbestand auf dem Mittelstreifen ist 150 Jahre alt, durch Illumination wird das Grün in Szene gesetzt. Am Ostwall gibt es kleine Kunstinstallationen, auch parkähnliche Flächen. Zwischen den Geschäftshäusern findet man immer noch einzelne Patrizierbauten aus dem 19. Jahrhundert.