Top 10 Rheinland: Ottilienplatz

Er liegt, gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, am Ottilienplatz in Duissern. Umgeben ist er von Schatten-spendenden Bäumen, so dass auch im Hochsommer gespielt werden kann. Da er sich mitten im Wohngebiet befindet, darf nur bis 20 Uhr gebolzt werden.