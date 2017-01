später lesen Top 10 Rheinland Otzenrather Apfelhof FOTO: Bettina Zimmermann FOTO: Bettina Zimmermann Teilen

Judith Schrey, die Obstbäuerin vom Otzenrather Apfelhof weiß: "Bei uns schmeckt ein Apfel anders als am Bodensee oder im alten Land." Und ihr Sohn Simon erklärt: "Das liegt am Mineralgehalt der Böden und der Zahl der Sonnenstunden." Der rotbackige Gala, der kräftige Boskoop, der säuerliche Topaz, der klassische Elstar, der knackige Pinova und der Braeburn, der mit der Zeit sein Aroma entfaltet. Hier kann man sie an der Apfel-Bar probieren. Hofeigener Apfelsaft wird vor Ort gepresst. Ein großes Geschenk- und Spezialitätensortiment rund um den Apfel ergänzt das Angebot.