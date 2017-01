später lesen Top 10 Rheinland Otzenrather Apfelhof FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

In Neu-Otzenrath wird der Kauf eines Tannenbaumes zu einem besonderen Familienerlebnis: Die Kunden werden mit dem sogenannten "Apfelexpress" in die Weihnachts-Baumanlage gefahren. Auf Wunsch können die Bäume dort auch selbst geschlagen werden. Am Samstag, 12. Dezember und eine Woche später freuen sich Annelene und Heinz-Gerd Schrey auf Besucher. Dort kann nach dem Fund des Traum-Baumes den Erfolg mit Glühwein und alkoholfreiem Punsch gefeiert werden.