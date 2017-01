später lesen Top 10 Rheinland Overbruchstraße FOTO: Melanie Geisler FOTO: Melanie Geisler Teilen

Der Ascheplatz mit den netzlosen Toren ist zwar in einer Wohnsiedlung gelegen, aber weit genug von den umliegenden Häusern entfernt, so dass keine Fensterscheiben kaputt gehen können. Auch die an den Platz angrenzende Straße bietet nur geringes Gefahrenpotential, da sie nur spärlich durch die Anwohner befahren wird. Neben dem Platz befinden sich ein kleiner Spielplatz und eine riesige grüne Wiese für Picknicks und Sonnenbäder. Der gesamte Bereich ist gepflegt und wird sauber gehalten. Da der Platz durch öffentliche Verkehrsmittel gut zu erreichen ist, wird er auch von Kindern aus anderen Stadtteilen gern genutzt.