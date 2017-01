später lesen Top 10 Rheinland PAN-Kunstforum FOTO: Pan FOTO: Pan Teilen

Am Freitag und am Karnevalssamstag kommen Kunstinteressierte in Emmerich im PAN-Kunstforum auf ihre Kosten. Das Museum zeigt derzeit zwei interessante Ausstellungen: Ludwig Gebhard - „Wandler zwischen den Künsten“ und Hein Driessen - „Mallorquinische Impressionen“.