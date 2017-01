später lesen Top 10 Rheinland Panorama und Gleise bei Wermelskirchen Teilen

Die Halbtagestour (16 Kilometer, 100 Höhenmeter) führt zur Sengbach-Talsperre und über die Balkantrasse. Startpunkt ist die Innenstadt von Wermelskirchen, wo am Wochenende zum Beispiel auf dem Loches-Platz geparkt werden kann. Von dort aus geht es in Richtung Hünger, dann ins Grüne. Vorher kann noch ein Abstecher nach Schloss Burg gemacht werden. Außerdem kommt man an einem Aussichtspunkt vorbei. Im Anschluss geht es an die malerische Sengbach-Talsperre. Die Tour führt eigentlich nur daran vorbei, ausdauernde Radler können hier noch eine extra Runde einlegen. Ein kleiner Umweg zur Müngstener Brücke lohnt von hier aus ebenfalls. Danach geht es erst nach Hilgen und dann über die Balkantrasse zurück nach Wermelskirchen. Auf dem Weg dorthin warten einige Restaurants, in denen sich erschöpfte Radfahrer stärken können.