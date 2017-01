später lesen Top 10 Rheinland Park am Haus Horst Hilden Teilen

Vor atemberaubender Kulisse bietet der Park um das Haus Horst in Hilden einen malerischen Garten in mittelalterlicher Atmosphäre. Das Haus Horst steht nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt auf dem Gelände, auf dem ab 1404 ein Rittergut des Kölner Erzbischofes erbaut wurde, was sich noch heute an den Überresten eines Turms erkennen lässt. Inzwischen befindet sich auf dem Gelände das Seniorenwohnheim Haus Lörick e.V. und dient als Austragungsort zahlreicher kultureller Veranstaltungen. Im Sommer werden vor allem Musikbegeisterte während der Hildener Jazztage zu der Freilichtbühne im Park gelockt. Die ausgedehnten Rasenflächen und Spazierwege wurden von dem Architekten Joachim Fichtner gestaltet und gepflegt, der 18 Jahre lang die Villa Hammerschmidt als Zweitwohnsitz der Bundespräsidenten pflegte.