Top 10 Rheinland: Party-Floß

Das "Party-Floß“ auf dem Unterbacher See sieht aus wie eine schwimmende Terrasse und bietet 20 Gästen Platz. Damit es bei der zweistündigen Rundfahrt auf dem kleinen See auch wirklich rund geht, können Fahrgäste die siebeneinhalb Quadratmeter auf dem Floß als Tanzfläche, für Hochzeiten und Feiern aller Art nutzen – sogar Grillen soll erlaubt sein. Von April bis Oktober legt das Schiff am Nordufer des Sees ab.