Top 10 Rheinland: Patschelpfad, Borner See und Wasserblick

FOTO: Franz-Heinrich Busch FOTO: Franz-Heinrich Busch

Der Rundweg führt nicht immer am Ufer des Borner Sees entlang. Aber auch der Weg zwischen den Feldern oder entlang des Kranenbachs bietet viel Grün fürs Auge. Entspannung und Ruhe gibt es auch auf einer der zahlreichen Bänke entlang des Weges. Vom Musikplatz aus kann man über den See blicken und sieht den Borner Kirchturm malerisch in der Nähe des Ufers. Romantische Brücken zwischen den beiden Teilen des Sees erlauben einen Blick in das Naturschutzgebiet, wo sehr gerne die unterschiedlichsten Arten von Vögeln nisten und ihre Jungen aufziehen. Vom Wasser.Blick 16 aus, unterhalb der Kirche, hat man einen sehr schönen Ausblick über den See. Am besten vom Parkplatz am Ortseingang von Brüggen-Born aus starten.