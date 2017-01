später lesen Top 10 Rheinland Pfannkuchenhaus Coenenmühle Teilen

Im Pfannkuchenhaus Coenenmühle in Wermelskirchen dreht sich schon seit über 25 Jahren alles um leckere Eierkuchen. Für alle Pfannkuchen-Liebhaber ist ein Ausflug in die urigen Räumlichkeiten des Pfannkuchenhauses also nur zu empfehlen. Besonders schön sitzt man abends am offenen Kamin oder bei gutem Wetter auf der Terrasse mitten in der Natur. Sehr praktisch: Das Freibad Dabringhausen liegt nur einen Katzensprung entfernt. So lassen sich Spaß und leckeres Essen beim Ausflug gut unter einen Hut bringen.