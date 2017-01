später lesen Top 10 Rheinland Pferdebrunnen, Mettmann Teilen

Twittern







Als der Pferdebrunnen an der Mittelstraße vor gut 50 Jahren enthüllt wurde, geriet die Stadt in so etwas wie einen zweitägigen Feiertaumel. Denn nach langer Planungszeit sowie noch längeren Debatten über Motiv und Material war endlich ein Kapitel zur Verschönerung der Stadt abgeschlossen. Das kraftvolle, hoch aufgerichtete Pferd neben dem Stadtgeschichtshaus aus Stein und Bronze erinnert an die Zeit der Vorspanndienste der Mettmanner Fuhrleute auf dem Weg ins bergige Wuppertal und an die berühmte Kaltblutzucht im Mettmanner Raum. Entworfen wurde der Brunnen von Künstler Rudolf Christian Baisch, der 1903 in Bölbingen geboren worden war und 1990 in Mettmann starb.