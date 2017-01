später lesen Top 10 Rheinland Philharmoniker im Bühnenhaus FOTO: Andreas Köhring FOTO: Andreas Köhring Teilen

Unmittelbar nach dem dritten Adventssonntag bringen die Duisburger Philharmoniker am Montag, 14. Dezember, 20 Uhr, klassische Weihnachtsmusik in das Bühnenhaus. Mit der Nussknacker-Suite von Tschaikowski, der Sinfonie Nr. 3 in D-Dur von Franz Schubert, der Ouvertüre der „Zauberflöte“ von Mozart oder dem großen Weihnachtskonzert von Arcangelo Corelli stehen feine Melodien großer Komponisten auf dem Programm. Karten an der Theaterkasse im Centrum für zwölf, 15, 17 und 20 Euro.