Top 10 Rheinland: Picknick-Biergarten bei Bolten

Die Bolten-Brauerei in Neersbroich gilt als älteste Altbierbrauerei der Welt. Das Unternehmen ist in der Region fest verwurzelt und ist für seine unterschiedlichen Bier-Spezialitäten bekannt. Entsprechend viele Menschen steuern den Biergarten der Brauerei im Sommer an, die zu den beliebtesten Ausflugszielen im Rhein-Kreis zählt. Das Besondere: Jeder kann sich seine Speisen dorthin mitbringen, die Getränke gibt’s vor Ort. Für Kurzentschlossene werden Kleinigkeiten und Snacks gegen den Hunger zwischendurch angeboten.