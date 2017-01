später lesen Top 10 Rheinland Pierburg an der Hafenmole. Teilen

Seit 1946 hat der Automobilzulieferer Pierburg seinen Sitz in Neuss. Doch das "Werk Neuss" an der Düsseldorfer Straße ist Vergangenheit. Die Zukunft steht drei Kilometer weiter südlich und heißt „Werk Niederrhein“. Am neuen Standort auf der Spitze der Hafenmole I hat das Unternehmen seine beiden bisherigen niederrheinischen Produktionsstätten – daher der Name „Werk Niederrhein“ – aus dem Neusser Barbarviertel und aus Nettetal zusammengeführt. Nach rund einem Jahr Bauzeit konnte im Juni 2014 das neue Werk der Firma Pierburg in Betrieb gehen. Auf 40.000 Quadratmetern Fläche werden Produkte für die Automobilindustrie hergestellt. Das Herzstück bildet eine Halle für Gießereiprodukte aus Aluminium. Die besondere Architektur des neuen Werks bringt Produktion und Verwaltung näher zusammen.