später lesen Top 10 Rheinland Pippolino FOTO: Andreas Probst FOTO: Andreas Probst Teilen

Twittern







Hier können Kinder und Jugendliche auf rund 6000 Quadratmetern nach Herzenslust herumtoben und spielen. In der ehemaligen Tennishalle haben die Betreiber zahlreiche Karussells, Auto-Scooter und Hüpfburg-Installationen aufgebaut. Ein Pool mit kleinen Plastikbällen steht in einer Ecke der zweigeteilten Halle. Spielautomaten entführen Groß und Klein in die Welt des Rennsports und Fußballs, und sogar ein Flugsimulator kann benutzt werden. Auf der Mini-Ferrari-Bahn können die Kleinen sich schon jetzt wie Schumi fühlen. Doch der große Ansturm kommt auch in den Ferien erst am Nachmittag.