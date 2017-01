später lesen Top 10 Rheinland Pizzeria Amalfi II Teilen

Diese Pizzeria bietet in erstaunlicher Qualität erstaunliche Vielfalt: Man kann eine normale Pizza ebenso essen wie Capesante, also Jakobsmuscheln in Knoblauchsoße; das Ambiente ist rustikal, aber sehr sympathisch, der Service sehr gut, das Essen ist durchaus auch raffiniert in der nach oben offenen Geschmacksskala; der Fisch zum Beispiel ist exzellent; die Steaks sind auf den Punkt gebraten und zart. Unbedingt probieren: der gemischte Vorspeisenteller. Er sucht seinesgleichen in der Region.