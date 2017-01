später lesen Top 10 Rheinland Poensgenpark Teilen

Das liebevolle Durchschreiten des Poensgenparks, von manchen „Cromford-Park“ genannt, ist ein Muss. Auch wenn die verheerenden Schäden, die Pfingststurm „Ela“ hinterließ, noch lange nicht behoben sind, bleibt das Areal zu allen Jahreszeiten ein Traum. Wer von hier den Weg entlang alter Pflanzen und ungewöhnlicher Baumarten über die Kalkbahn in Richtung des Blauen Sees nimmt, vereinbart Heimatkunde unter freiem Himmel mit Bewegung. Wer nicht auf eigene Faus spazieren will, schließt sich als Gast dem Eifelverein an. Der serviert mittwochs und samstags maßgeschneiderte Ausflüge.