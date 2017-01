Top 10 Rheinland: Premium-Wanderweg "Meinvennen"

Der abwechslungsreiche Weg im deutsch-niederländischen Meinweg-Gebiet führt über Waldwege, durch Heidelandschaften mit umschlossenen Heidemooren, durch Birkenbruchwälder und an Gagelmooren entlang. Der neue Aussichtssturm nahe dem Vennhof eröffnet einen herrlichen Rundblick auf das Heidegebiet Roelvennen.

18,9 Kilometer verlangen den geübten Wanderer, aber der Weg, der nahezu eine Acht beschreibt - mit dem Vennhof in der Mitte - lässt sich bequem in zwei Schleifen teilen. Verschiedene Einstiege in den Weg sind möglich.