später lesen Top 10 Rheinland Premium-Wanderweg "Molenplas" FOTO: Nienhaus FOTO: Nienhaus Teilen

Twittern







Der Kurzwander-Tipp führt in die niederländische Region Maasgouw zwischen Wassenbergs Partnerkommune Roerdalen/NL und der Maas. Das Besondere dieses Wanderweges ist, dass er sich auf einer Insel befindet, die von Nebenarmen der Maas umschlossen wird. Ein Kiesweg führt an einer Grube mit abgestorbenen, 2000 Jahre alten Bäume vorbei, die im Zuge des Kiesabbaus geborgen wurden und nun wie urzeitliche Monumente wirken. Etwas weiter glänzt Schloss Hasselholt (16. Jh.), der Weg führt weiter am Deich des Juliana-Kanals entlang. Zwischen zwei Seen hindurch muss man Wasser überqueren, Findlinge dienen als Trittsteine (nicht begehbar bei feuchtem Wetter und im Winter; Alternativroute ausgeschildert). Später lädt eine Vogel-Beobachtungshütte zur Rast mit Blick auf die Wasserwelt ein. Start/Ziel: Hompesche Molen (Hompeschmühle).