Top 10 Rheinland Premium-Wanderweg Rode Beek

Ab dem sehenswerten Schloss Daelenbroeck in Wassenbergs niederlädnischer Nachbargemeinde Roerdalen mit hervorragender Gastronomie geht es an der naturbelassenen Rur entlang in Richtung Grenze zum Effelder Waldsee mit seinen neu gestalteten Freitzeitbereichen (Amici Bay). Es geht die Grenze entlanf unweit der Gitstapper Mühle über den Rothenbach durch ein Wiesengebiet in Richtung Naturschutzgebeit "De Turfkoelen", ein durch den Torfstich entstandenes Hochmoore mit reicher Tier- undf Pflanzenwelt.