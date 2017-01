später lesen Top 10 Rheinland Premium-Wanderweg "Schwalmbruch" Teilen

Im deutsch-niederländischen Grenzgebiet des Schwalmbruchs bei Niederkrüchten-Elmpt erleben Wanderer den in Deutschland ab 1904 kanalartig begradigten, in den Niederlanden noch fast unberührten Schwalmverlauf. Es geht an Artenschutzgewässern und Feuchtgebieten vorbei, über die im Rheinland einzigartige Wacholderheide mit einem Aussichtsturm, der einen eindrucksvollen Rundblick ermöglicht. Startpunkt: Wanderparkplatz Tackenbenden in Elmpt.