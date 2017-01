später lesen Top 10 Rheinland Premium-Wanderweg "Zwei-Seen-Runde" Teilen

Twittern







Die "Zwei-Seen-Runde" führt nach Brüggen und Schwalmtal an Hariksee und Borner See. Ein guter Einstieg ist am Mühlrather Hof in Schwalmtal. Es geht an kleineren Waldstücken vorbei zum Laarer Bach, der sich durch Feuchtgebiete, an Feldern und Wiesen vorbei bis zum Laarer See schlängelt. Dann erreichen Wanderer die Schwalm und kommen zu Borner Mühle und See mit vielfältiger Vogelwelt. Durch urwüchsigen Wald geht es an der Schwalm entlang zurück zum Hariksee und zur Mühlrather Mühle.