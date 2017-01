später lesen Top 10 Rheinland Pure Freude in der Carlstadt Teilen

So viele Torten, Kuchen und andere Köstlichkeiten auf so kleiner Fläche sind anderswo kaum zu finden: In der rund 50 Quadratmeter großen Laden an der Hohe Straße werden 21 verschiedene Sorten feinster Törtchen aus eigener Patisserie-Manufaktur angeboten – jedes einzelne ein optisches Kunstwerk für sich.