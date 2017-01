später lesen Top 10 Rheinland Pyramidenmarkt, Haan Teilen

Seit 14 Jahren dreht sich in der Adventszeit eine Weihnachtspyramide auf dem Neuen Markt in Haan. Vom 20. November bis zum 28. Dezember sind die Buden zu Füßen der fast sieben Meter hohen hölzernen Konstruktion mit 12 Figuren Treffpunkt für Jung und Alt. Heiße Getränke, deftige Genüsse, Süßes und Fahrten mit einem Kinderkarussell sind an allen Tagen von 11 Uhr bis in die Abendstunden möglich. Vom 10. bis 13. Dezember erweitert sich der Pyramidenmarkt um den Haaner Wintertreff. Es gibt auch weihnachtliche Artikel zu kaufen, und es lockt ein üppiges Bühnenprogramm. Am dritten Adventssonntag öffnen zudem viele Haaner Einzelhandelsgeschäfte zwischen 13 und 18 Uhr.