Top 10 Rheinland: Quartier Latin in Kaldenkirchen

Gemütliche Einrichtung mit viel altem Holz, ein Skelett an der Wand und über der Theke ein Motorrad - das ist das Quartier Latin. Seit 23 Jahren nun wird es von vier Freunden geführt, so gelingt es ihnen, die schöne Traditionskneipe täglich offen zu halten. Neben zahlreichen Konzerten im Innenraum lockt vor allem das jährlich zum Frühlingsfest vor den Türen des Quartier Latin ausgerichtete Spring Jam Open Air Festival Besucher aus der Region an. Rock- und Popmusik zum Anfassen, Bands aus dem Dorf und internationale Stars sind hier auf der Bühne hinter der großen Platane zu Gast.