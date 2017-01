später lesen Top 10 Rheinland Radhaus Kleve Teilen

Zum ersten Mal feiert das Casa De La Reuda (Radhaus) am 31. Oktober den mexikanischen Tag der Toten. Neben typischen mexikanischen Snacks (Tacos, Chili Con Carne und Nuggets in verschiedener Ausführung), wird das Biermixgetränk „Desperados“ an dem Tag der Toten angeboten.