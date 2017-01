später lesen Top 10 Rheinland Radrennen Kempen FOTO: Achim Hüskes FOTO: Achim Hüskes Teilen

In sechs Kategorien findet das Radrennen "Rund um die Burg" um den historischen Kempener Stadtkern statt – mit Wettbewerben mit einer Streckenlänge von bis zu 84 Kilometern beziehungsweise 40 Runden. Unter anderem bieten die Veranstalter das sogenannte „Fette Reifen“-Rennen an, bei dem Kinder, eingeteilt in zwei Altersklassen, mit ihren eigenen (Nicht-Renn)Fahrrädern antreten können. Das Rennen, das im nächsten Jahr zum 58. Mal ausgetragen werden soll, wird vom RSC 1922 Kempen organisiert.