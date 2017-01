später lesen Top 10 Rheinland Radrundtour durch das Nysterbachtal Teilen

Eine Radrundtour durch das Nysterbachtal bietet sich an und ist 26 Kilometer lang, kann im Frühjahr aber gerne um drei Kilometer verlängert werden, um das Meer aus "Blauen Blumen" in einem Wald bei Hückelhoven-Baal zu bestaunen. Die familienfreundliche Erlebnistour startet am Burgparkplatz neben der Burg in Erkelenz.