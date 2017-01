später lesen Top 10 Rheinland Rainbowpark Wuppertal Teilen

Twittern







Kegler mit Wettkampfinteresse sind im Sportrestaurant Rainbow Park in Wuppertal gut aufgehoben. Die acht Kegelbahnen sind immer in einem gut gepflegten Zustand. Erfolgreiche Sportkegler tragen hier regelmäßig ihre Wettkämpfe aus. Abends und vor allem am Wochenende treffen sich im Rainbow Park Kegelclubs wie „Pudelkönig“ oder „Alle Neune“, um in geselliger Runde zu feiern. Die abwechslungsreiche Speisekarte bietet deutsche, aber auch internationale Küche, die sowohl üppige Speisen für den großen Hunger als auch Fingerfood für den leichten Appetit abdeckt.