später lesen Top 10 Rheinland Ran an die Tannen Teilen

Twittern







Am Samstag, 12. Dezember, gibt es Nordmanntannen in den Größen 1,40 bis 3,50 Meter. Auf Wunsch auch mit Lieferservice. Die Club-Mitglieder stehen an zwei Stellen im Stadtgebiet – von 8 bis 13 Uhr an der St. Gertrudis Kirche am Bockumer Platz und von 10 bis 16 Uhr am Großhüttenhof.