später lesen Top 10 Rheinland Rathaus-Galerie in Dormagen Teilen

Twittern







Das heutige Stadtzentrum von Dormagen war noch vor einigen Jahren bei Weitem nicht so attraktiv, wie es sich heute präsentiert. Denn da, wo heute das Dormagener Verwaltungs- und das Einkaufszentrum stehen, waren früher lediglich simple Schotterparkplätze. Die Rathaus-Galerie gibt es seit 1994, die Jahreszahl ist im Boden eingelassen. An der Römerstraße befand sich damals auch das Gebäude der Musikschule. Sowohl das Verwaltungs- als auch das Einkaufszentrum werten die Innenstadt deutlich auf. Die Rathaus-Galerie zieht durch moderne Bekleidungsgeschäfte auch Bürger aus umliegenden Orten in die Stadt.