Top 10 Rheinland: Rathaus Kaarst

Es ist ein riesiger Bau aus Stahl und Glas, mit dem Fotografen besonders gut in der Dämmerung „spielen“ können: das Kaarster Rathaus. Vor dem Verwaltungsgebäude sprudeln Wasserfontänen, die dann mit dem Rathaus ein perfektes Zusammenspiel ergeben, wenn es draußen noch nicht ganz dunkel ist und gleichzeitig in den Räumen der Verwaltung noch Licht brennt. Fotografen sollten unbedingt pünktlich sein, um diesen Moment zu erwischen, denn das Rathaus ist wegen Ratssitzungen und angrenzender Gastronomie in tiefer Dunkelheit nicht von außen beleuchtet. Dennoch fällt es ins Auge und ist für Fotografen empfehlenswert. Wichtig ist ein Stativ – auch wenn es noch nicht vollständig dunkel ist. Denn sonst lassen sich Wasserfontänen im Vordergrund und das Rathaus im Hintergrund nicht gleich scharf auf ein Bild bringen. Es ist also ein wenig Fingerspitzengefühl gefragt.