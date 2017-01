später lesen Top 10 Rheinland Ratheimer Adolfosee Teilen

Der Adolfosee an der Rur bei Ratheim entstand durch Kiesabgrabung in den 1960er bis 1980er Jahren und wurde 1973 von der Familie Spies von Büllesheim an den Angelverein Ratheim verpachtet. Die größte Breite misst etwa 800 Meter, die größte Längserstreckung liegt bei rund 590 Metern. Schwimmen ist hier nicht erlaubt, ebenso wenig wildes Campen: See und Uferzonen sind Landschaftsschutzgebiet.