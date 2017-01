später lesen Top 10 Rheinland Ratinger Trilogie, Ratingen Teilen

Twittern







Souvenirs erinnern nicht bloß an schönste Urlaubsmomente. Jenseits der in Hartplastik gegossene Klischees, gern „made in China“, gibt es Mitbringsel der leckeren Art. Garantiert in Ratingen erdacht und gemacht. Dass die Liebe zur Heimatstadt eindeutig durch den Magen geht, wissen ebenfalls die Betreiber des Ratinger Fässchens. Zwischen Likören, Ölen und Kräutermischungen gibt es eine 31-prozentige Spirituose namens Ratinger Trilogie. Sie besteht aus erlesenen Walnuss- und Orangenzutaten, die auf altem Brandy ihren Geschmack entfalten. Wer es spritziger mag, ist mit Ratinger Prickelwasser gut bedient. Auf der Zutatenliste stehen dabei Cassis oder Weinbergpfirsichlikör in Kombination mit Sekt.