Top 10 Rheinland: Rausmühle

Bereits 1920 entstand in der Rausmühle ein beliebtes Ausflugslokal. Doch die Geschichte reicht noch weiter zurück, der Grundstein wurde schon vor etwa 500 Jahren gelegt. Um das Lokal herum gibt es nur die bergische Natur mit ihren grünen Wiesen und Wäldern. Zwischen Tente und Dabringhausen gelegen, bildet das Restaurant Rausmühle am Eifgenbach Ziel oder Zwischenstation so mancher Wanderung durchs Bergische. Der aufmerksame Betrachter entdeckt zudem heute noch ein Abbild der Arbeits- und Lebensbedingungen einer frühneuzeitlichen Mühlenanlage. Weitere Gründe zum Verweilen sind die gut gefüllte Speisekarte und die schöne Terrasse, die zum Entspannen einlädt.