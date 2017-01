später lesen Top 10 Rheinland Reeser Meer Teilen

Idyllischer See direkt am Radweg gelegen mit viel Platz für Picknick und Entspannung, ganz Mutige gehen schon mal ins Wasser, auch wenn es offiziell nicht erlaubt ist. Für Läufer führt eine Zehn-Kilometer Laufstrecke rund um den See.