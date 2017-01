später lesen Top 10 Rheinland Reeser Rheinpromenade Teilen

Wer die Rheinlandschaft genießen will, kann das am besten auf dem „Planetenweg“, der ab dem Skulpturenpark über den Deich führt. Zahlreiche Cafés und Restaurants bieten die Möglichkeit zur Einkehr und einen schönen Ausblick auf den Rhein. Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem am Schulzentrum am Westring.