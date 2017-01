Top 10 Rheinland: Reeser Wochenmarkt

Der Reeser Wochenmarkt findet in der Reeser Innenstadt, direkt vor dem Bürgerhaus statt. Das Angebot reicht von Obst, Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fisch und Käse über Artikel des alltäglichen Bedarfs (Textilien, Kurzwaren) bis hin zu Süßwaren (mittwochs), Blumen sowie Wein und Delikatessen (alle zwei Wochen mittwochs). Zahlreiche kostenlose Parkplätze gibt es am Schulzentrum (Westring) und in der gesamten Reeser Innenstadt. Sehenswürdigkeiten wie das Reeser Museum und die Rheinpromenade sind in unmittelbarer Nähe.

Schöner Markt, der demnächst mit der (momentan noch laufenden) Umgestaltung des Reeser Marktplatzes sicherlich noch attraktiver sein wird.