Nach einem stressigen Einkauf muss es manchmal schnell gehen. Das Regio Blum- Team steht in diesem Falle mit Rat und Tat zur Seite.

Der besondere Augenfang ist die große Auswahl an Rosen. Sie bekommen netten Service zu fairen Preisen. Weitere Blumenläden gibt es noch im Real- Markt in Mönchengladbach und am Nordpark im Edeka- Markt.