später lesen Top 10 Rheinland Rennbahn-Park in Neuss Teilen

Twittern







Der Neusser Rennbahn-Park ist eine grüne Oase und hat eine Gesamtfläche von über 30 Hektar. Sie befindet sich in Steinwurfweite vom historischen Zentrum der Stadt und dem Quirinus-Münster. Das Areal besteht aus der eigentlichen Galopprennbahn, einer mit verschiedenen Pflanzen gestalteten Parkfläche, Stallungen und weiteren Veranstaltungsflächen außerhalb des Geläufs. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich auch Gastronomie-Betriebe. Der eigentliche Park inmitten der Galopprennbahn ist über diverse Querungen fußläufig erreichbar. Er hält Sport- und Freizeitangebote vor und verfügt zudem über mehrere kleine Grillplätze. Für Picknicker ist dieser Ort also bestens geeignet. Gerade an sonnigen Tagen herrscht dort reger Betrieb – in die Quere kommen sich Picknicker auf dem weitläufigen Areal aber nicht.