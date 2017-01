später lesen Top 10 Rheinland Restaurant Raphael’s, Monheim Teilen

Brust oder Keule ist in diesen Tagen wieder alles entscheidende Frage. Ab 1. November bietet auch Ralf Gethmann wieder in seinem Restaurant knusprig-zarten Gänsebraten an. Bei der Zubereitung hält er sich an klassische Rezepte: Das Geflügel wird wahlweise mit Trauben, Maronen, Bratapfel, Speckrosenkohl oder Apfelrotkohl und hausgemachten Klößen aufgetischt. Die Gänse stammen aus einer artgerechten Aufzucht in Polen. Anders als diese sehr deftige Speise ist das Ambiente im Raphael's alles andere als rustikal, sondern hell, luftig und modern. Der unvergleichliche Blick auf den Rhein und die Marienkapelle lässt auch keinen November-Blues aufkommen. Wer seine Gans lieber im häuslichen Umfeld genießen möchte, aber die zeitintensiven Kücheneinsatz scheut, kann eine ganze Gans bei Raphael's bestellen. Als Beilagen werden Trauben, Maronen, Bratapfel, Speckrosenkohl oder Apfelrotkohl und hausgemachten Klöße mitgeliefert. Sie müssen dann nur noch nach Anleitung fertiggegart bzw aufgewärmt werden. Gerade zu Weihnachten wird dieser Service gerne in Anspruch genommen.