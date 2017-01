später lesen Top 10 Rheinland Restaurant Romanowski Teilen

Wer an der Eschbachtalsperre spazieren war und sich im Anschluss was Leckeres gönnen will, der kann das Restaurant Romanowski ausprobieren. Von der Suppe über Salate bis hin zu üppigen Fleischgerichten, wie der gegrillten Geflügelbrust im Speckmantel, bietet die Speisekarte etwas für den kleinen Hunger, aber auch stark knurrende Mägen. Die zahlreichen gemütlichen Nischen im Restaurant und der Biergarten laden zum Wohlfühlen ein.