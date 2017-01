später lesen Top 10 Rheinland Restaurant und Café Alte Post in Neuss Teilen

Einen Biergarten mitten im Grünen – und zwar mitten in der Stadt: das gibt’s am städtischen Kulturforum Alte Post an der Neustraße in Neuss. Auf der Rückseite des ehemaligen preußischen Postamts befindet sich das Restaurant Alte Post, das über einen schönen Biergarten mit Veranda und Teil-Überdachung verfügt. Dort können Besucher ihr kühles Bier bei Speisen genießen, die wöchentlich variieren. Die Küche ist gut-bürgerlich, die Bedienung freundlich und die Preise angemessen. Das Besondere: Der Biergarten liegt zentral, aber doch mitten im Grünen. Direkt an die Alte Post grenzt der Neusser Stadtpark.