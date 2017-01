später lesen Top 10 Rheinland "Revolution Nachtpalast" in Neuss Teilen

Mächtig was los ist samstags und an Vorfeiertagen im "Revolution Nachtpalast" Neuss. Dort können Partyfans die Nacht durchfeiern und zum Beispiel auf verschiedenen Ebenen tanzen. Es gibt verschiedene Mottopartys und darüber hinaus interessante Angebote für Menschen, die ihren Geburtstag dort feiern wollen. Der „Nachtpalast“ ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und gerade bei jungen Menschen sehr beliebt. Die Partys steigen dort immer erst ab 23 Uhr. Die Musik variiert – in erster Linie werden dort Hits aus aktuellen Charts sowie Dance-Musik aufgelegt. Aber auch Tracks aus den Genres House und Elektro kommen dort nicht zu kurz.