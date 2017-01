später lesen Top 10 Rheinland Rex-Kino, Langenfeld Teilen

Der Klassiker für einen verregneten Herbsttag ist das Kino. Das Rex-Kino bietet im Gegensatz zu den heute in allen Großstädten anzutreffenden unpersönliche Multiplex-Kinos noch die gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre der 70er und 80er Jahre. Bei der Filmauswahl hält sich der Kinobetreiber, die Schauplatz GmbH, an die Blockbuster und zieht damit jährlich gut 35000 Besucher an. Demnächst wird das Haus bei laufendem Betrieb umgebaut, um das sehr beengte Foyer großzügiger zu gestalten. Dazu wird der kleinste der drei Kinosäle abgerissen und in einem Anbau mit 66 Plätzen neu errichtet.